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Властимил Петржела: Аршавин никогда бы не ушел в «Спартак»

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сказал, что полузащитник Андрей Аршавин никогда бы не перешел из питерского клуба в «Спартак».

- Андрей четко знал свою позицию в «Зените». Аршавин на поле играл головой, то есть думал о футболе – это самое главное. Он никогда бы не ушел в «Спартак», - цитирует Петржелу «Матч ТВ».

Напомним, что Аршавин играл за питерский клуб с 1999 по 2008 годы и с 2013 по 2015. Сейчас 35-летний футболист является игроком «Кайрата». 

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