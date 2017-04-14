Властимил Петржела: Аршавин никогда бы не ушел в «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сказал, что полузащитник Андрей Аршавин никогда бы не перешел из питерского клуба в «Спартак».

- Андрей четко знал свою позицию в «Зените». Аршавин на поле играл головой, то есть думал о футболе – это самое главное. Он никогда бы не ушел в «Спартак», - цитирует Петржелу «Матч ТВ».

Напомним, что Аршавин играл за питерский клуб с 1999 по 2008 годы и с 2013 по 2015. Сейчас 35-летний футболист является игроком «Кайрата».