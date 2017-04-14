Рэй Уилкинс: Если «МЮ» не выйдет в Лигу чемпионов, Гризманн откажется от перехода

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс дал комментарий после ничейного матча «красных дьяволов» с бельгийским «Андерлехтом» (1:1) в 1/4 финала Лиги Европы.

«Моуринью разочарован исходом матча, потому что он считает Лигу Европы лучшей возможностью выйти в Лигу чемпионов. К тому же, не стоит забывать, что это стал бы его второй трофей в нынешнем сезоне.

Если «Юнайтед» не выйдет в Лигу чемпионов, Гризманн может отказаться от перехода, как и Ромелу Лукаку. К тому же, это сильно повлияет на Поля Погба, потому что он второй год подряд останется без Лиги чемпионов», – цитирует Уилкинса talkSPORT.

«Погба испытывает сумасшедшее давление не только из-за ста миллионов»