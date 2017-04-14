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Рэй Уилкинс: Если «МЮ» не выйдет в Лигу чемпионов, Гризманн откажется от перехода

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс дал комментарий после ничейного матча «красных дьяволов» с бельгийским «Андерлехтом» (1:1) в 1/4 финала Лиги Европы.

«Моуринью разочарован исходом матча, потому что он считает Лигу Европы лучшей возможностью выйти в Лигу чемпионов. К тому же, не стоит забывать, что это стал бы его второй трофей в нынешнем сезоне.

Если «Юнайтед» не выйдет в Лигу чемпионов, Гризманн может отказаться от перехода, как и Ромелу Лукаку. К тому же, это сильно повлияет на Поля Погба, потому что он второй год подряд останется без Лиги чемпионов», – цитирует Уилкинса talkSPORT.

«Погба испытывает сумасшедшее давление не только из-за ста миллионов»

Матч

Андерлехт - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Мхитарян 36 (0:1). Дендонкер 86 (1:1).

Состав

Андерлехт: Рубен, Ачимпонг, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нюйтинк, Станчу (Ханни, 65), Дендонкер, Бруно (Чипчу, 58), Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 75)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Байи, Рохо, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Валенсия, Кэррик, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Ибрагимович, Рэшфорд (Феллайни, 75)

Предупреждения:

Обрадович, 67 - Мхитарян, 24; Кэррик, 47; Фосу-Менса, 90

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

13 апреля 22:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция

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