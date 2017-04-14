Дмитрий Чуковский: Некорректно обвинять работников «Матч ТВ» в том, что они показали только 15 минут матча «Бавария» – «Реал»

Бывший главный продюсер спортивных каналов «НТВ-Плюс» Дмитрий Чуковский высказался о ситуации с показом первого матча ¼ финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» на «Матч ТВ».

Напомним, из-за затянувшейся трансляции третьего матча финала Кубка Гагарина СКА – «Металлург», который завершился во втором овертайме, зрители увидели только последние 15 минут футбольного матча.

«Это не конфликт футбола и хоккея, это конфликт линейного вещания телевизионного канала. Если вы показываете зрителям одно событие, вы должны довести его до конца. Обвинять работников «Матч ТВ» в том, что они сделали – не совсем корректно. Почти уверен, что то же самое встречается в других странах.

Наш болельщик привык смотреть одновременно и футбол, и хоккей, и все это бесплатно. Поэтому в нынешних реалиях эту проблему решить практически невозможно», – приводит радиостанция «Спорт FM» слова Чуковского.