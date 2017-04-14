Райан Эллис: Если хочешь задержаться в плей-офф, все должны играть хорошо, но вратарь должен быть лучшим
Защитник «Нэшвилла»
Райан Эллис отметил голкипера «хищников» Пекку Ринне после первого матча серии
первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго» (1:0).
«Если хочешь задержаться в плей-офф, все в команде должны хорошо играть, но голкипер должен быть лучшим.
Порой от него будет зависеть исход матча. Сегодня Ринне сыграл феноменально», – приводит слова Эллиса официальный сайт НХЛ.
Напомним, 34-летний финский голкипер отразил 29 бросков и провел свой второй в карьере «сухой» матч в плей-офф.
Единственный гол в матче забил на восьмой минуте первого периода швед Виктор Арвидссон.
Второй матч серии пройдет в субботу также в Чикаго.
Матч
Чикаго - Нэшвилл - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Арвидсон (Форсберг, Джохансен), 7:52 (0:1).
Место и дата
14 апреля 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция