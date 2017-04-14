Райан Эллис: Если хочешь задержаться в плей-офф, все должны играть хорошо, но вратарь должен быть лучшим

Защитник «Нэшвилла» Райан Эллис отметил голкипера «хищников» Пекку Ринне после первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго» (1:0).

«Если хочешь задержаться в плей-офф, все в команде должны хорошо играть, но голкипер должен быть лучшим.

Порой от него будет зависеть исход матча. Сегодня Ринне сыграл феноменально», – приводит слова Эллиса официальный сайт НХЛ.

Напомним, 34-летний финский голкипер отразил 29 бросков и провел свой второй в карьере «сухой» матч в плей-офф.

Единственный гол в матче забил на восьмой минуте первого периода швед Виктор Арвидссон.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Чикаго.