Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Названы имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/4 финала, сообщает официальный сайт УЕФА.

В список претендентов вошли: полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, полузащитник «Аякса» Дави Классен, нападающий «Бешикташа» Райан Бабель и форвард «Сельты» Яго Аспас.

Проголосовать за лучшего футболиста недели можно на официальном сайте УЕФА.

VOTE for your Player of the Week!



CHOOSE ➡️ https://t.co/7kLpva0wW1#UEL pic.twitter.com/lIyzkImpGn