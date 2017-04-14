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Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Названы имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/4 финала, сообщает официальный сайт УЕФА.

В список претендентов вошли: полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, полузащитник «Аякса» Дави Классен, нападающий «Бешикташа» Райан Бабель и форвард «Сельты» Яго Аспас. 

Проголосовать за лучшего футболиста недели можно на официальном сайте УЕФА. 

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