Гецлаф стал первым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 очков в плей-офф

Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф набрал 2 (1+1) очка в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Калгари» (3:2).

На 52-й секунде 31-летний канадец забил первый гол в матче, а на 14-й минуте второго периода помог Рикарду Раккелю сделать счет 2:2.

Таким образом, теперь на счету Гецлафа 101 (30+71) очко в 105 матчах плей-офф за карьеру.

Форвард стал первым игроком в истории «Анахайма», кто преодолел отметку в 100 очков за карьеру в плей-офф.

Напомним, Гецлаф проводит 12-й сезон в составе «уток» и в десяти из них команда участвовала в борьбе за Кубок Стэнли. Самым результативным для Гецлафа стал плей-офф 2015 года, когда он набрал 20 (2+18) очков в 16 матчах.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Анахайме.