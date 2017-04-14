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Гецлаф стал первым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 очков в плей-офф

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф набрал 2 (1+1) очка в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Калгари» (3:2).

На 52-й секунде 31-летний канадец забил первый гол в матче, а на 14-й минуте второго периода помог Рикарду Раккелю сделать счет 2:2.

Таким образом, теперь на счету Гецлафа 101 (30+71) очко в 105 матчах плей-офф за карьеру.

Форвард стал первым игроком в истории «Анахайма», кто преодолел отметку в 100 очков за карьеру в плей-офф.

Напомним, Гецлаф проводит 12-й сезон в составе «уток» и в десяти из них команда участвовала в борьбе за Кубок Стэнли. Самым результативным для Гецлафа стал плей-офф 2015 года, когда он набрал 20 (2+18) очков в 16 матчах.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Анахайме.

Матч

Анахайм - Калгари - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы:

Гецлаф (Сильверберг, Теодор), 0:52 (1:0 - бол.). Монахан (Верстиг, Броди), 8:43 (1:1 - бол.). Беннетт (Верстиг, Хэмилтон Д.), 29:46 (1:2). Ракелль (Гецлаф, Бьекса), 33:53 (2:2). Сильверберг (Ивз, Теодор), 37:47 (3:2 - бол.).

Место и дата

14 апреля 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

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