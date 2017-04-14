Александр Павленко: «Спартак» станет чемпионом, даже если проиграет «Зениту»
Бывший футболист «Спартака» Александр Павленко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ между московским клубом и «Зенитом».
– Думаю, «Спартак» выиграет у «Зенита». Счет будет 2:1.
– Если красно-белые проиграют, шансы ЦСКА и
«Зенита» на чемпионства увеличатся?
– Немножко, но я думаю, что «Спартак» все равно станет чемпионом, - сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в
Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев
и ЦСКА на восемь баллов.
В первом круге «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция