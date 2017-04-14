Александр Павленко: «Спартак» станет чемпионом, даже если проиграет «Зениту»

Бывший футболист «Спартака» Александр Павленко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ между московским клубом и «Зенитом».

– Думаю, «Спартак» выиграет у «Зенита». Счет будет 2:1.

– Если красно-белые проиграют, шансы ЦСКА и «Зенита» на чемпионства увеличатся?

– Немножко, но я думаю, что «Спартак» все равно станет чемпионом, - сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев и ЦСКА на восемь баллов.

В первом круге «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.