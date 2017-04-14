Андрей Зубарев: Я много не реализовал в регулярном сезоне. Видимо, бог видит и дает мне забить

Защитник СКА Андрей Зубарев поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).

- Что с вами происходит в последних матчах?

- Клюшки подвезли новые. Честно, другие. Команда помогает, создает мне моменты. Я много не реализовал в регулярном сезоне. Видимо, бог видит и дает мне забить.

- Вы отрабатывали на раскатке буллиты. Было предчувствие?

- Нет, никаких предчувствий. Это просто раскатная программа.

- Насколько сложным оказался для команды быстро пропущенный гол? Сломал план на игру?

- Ну как сломал? Конечно, это неожиданно, но в тот же момент это мобилизует команду, больше сплачивает. Начинать игру сразу с 0:1 - тебе сразу надо отыгрываться против такой великолепной команды. Это втройне тяжело, но в то же время сплачивает.



- Насколько изучили игру Кошечкина перед серией?

- Мы изучали все команды, с которыми играли в плей-офф.



- Забрасывали только защитники у СКА. Вас это не смущает?

- У нас команда, поэтому не важно. Хоть вратарь забил. Главное, что команда выиграла. Там уже статистику никто никогда не смотрит, особенно в плей-офф.



- Счет 3-1. Есть ощущение, что победа близка?

- Когда четвертый матч выиграем, тогда будет ощущение. Дай бог.



- Насколько сложным будет следующий матч?

- Каждая игра принципиальная, и перед ней ты ставишь определенные задачи. Все может перевернуться в одну и другую сторону. Ничего не надо загадывать. Надо выходить на каждый матч и делать все, что можешь, чтобы добиться положительного результата.



- У вас губа распухла в том столкновении с Тимкиным?

- Да все меня что-то бьют, как лидера какого-то. Без понятия. Это силовая борьба, Тимкин - молодец. Он честно выполняет свою работу на 110 процентов. С ним всегда тяжело играть, тем более в плей-офф. Видимо, я какой-то легкий стал, падаю все время, - передает слова Зубарева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.

После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега Знарка.

Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.