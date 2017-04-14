Ли Йонхонг: Мы берем на себя большую ответственность, потому что все ждут возвращения «Милана» в число ведущих клубов Европы

Новый владелец «Милана» Ли Йонхонг прокомментировал завершение сделки по покупке клуба у Сильвио Берлускони.

«Начинается новая глава в истории такого славного клуба, как «Милан». Успех сделки стал возможен благодаря любви фанатов «Милана», но особенно благодаря Сильвио Берлускони и компании Fininvest, которые поверили в нас.

«Милан» – всемирно известный клуб с 118-летней славной историей. В последние 30 лет он добился больших успехов: восемь побед в чемпионате, пять – в еврокубках и семь – в Кубке Италии. Теперь каждый болельщик ждет возвращения «Милана» в число ведущих клубов Европы. Это означает, что мы берем на себя большую ответственность.

Мы делегировали право развивать клуб Марко Фассоне и считаем, что он лучший кандидат на должность исполнительного директора. Мы верим в него, в его лидерские способности и в то, что под его руководством мы добьемся лучших результатов и будем конкурентоспособны на мировой арене», – сказал Ли Йонхонг.

Напомним, компания Fininvest, принадлежащая Берлускони, продала «Милан» консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux за 740 миллионов евро.