Властимил Петржела: Болеть буду за «Зенит», но чемпионом станет «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что в этом сезоне победу в чемпионате России одержит «Спартак».

– Болеть буду, конечно, за «Зенит». Но чемпионом станет «Спартак».

– Если «Спартак» проиграет в воскресенье, упустит чемпионство и расстанется с Каррерой – согласились бы их воглавить?

– «Спартак» – хорошая команда. В любом случае сейчас сложно об этом говорить: мне интересна Чехия. До конца чемпионата я точно в «Банике» – это большая команда, и обещал вывести ее в первую лигу. Что будет в следующем сезоне, не знаю, но пока у меня контракт, - цитирует Петржелу «Матч ТВ».

Напомним, что игра «Спартак» - «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля, в 20:00 мск. После 22 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Зенит» занимает третью строчку.