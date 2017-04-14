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Владимир Стогниенко – о заявлении Дзюбы: Теперь хоть знаю, за кого я болею. До 36 лет и не догадывался

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о заявлении форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который в беседе со СМИ сказал, что «журналисты болеют «Спартак», все хотят их чемпионстства».

«Зато теперь хоть знаю, за кого я болею. До 36 лет и не догадывался», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter, репостнув заявление форварда сборной России.

Напомним, 16 апреля «Спартак» и «Зенит» сыграют матч 23-го тура РФПЛ, который состоится в Москве и стартует в 20.00 мск.

Матч

Спартак - Зенит

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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