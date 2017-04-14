Владимир Стогниенко – о заявлении Дзюбы: Теперь хоть знаю, за кого я болею. До 36 лет и не догадывался

Известный российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о заявлении форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который в беседе со СМИ сказал, что «журналисты болеют «Спартак», все хотят их чемпионстства».

«Зато теперь хоть знаю, за кого я болею. До 36 лет и не догадывался», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter, репостнув заявление форварда сборной России.

Зато теперь хоть знаю, за кого я болею. До 36 лет и не догадывался. https://t.co/WXz1PRBUIr — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 14 апреля 2017 г.

Напомним, 16 апреля «Спартак» и «Зенит» сыграют матч 23-го тура РФПЛ, который состоится в Москве и стартует в 20.00 мск.