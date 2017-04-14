Петр Ян – Магомед Магомедов. Прогноз «Советского спорта»

15 апреля в Москве состоится турнир ACB 57, в рамках которого состоится поединок за звание чемпиона лиги в легчайшей весовой категории между Магомедом Магомедовым и Петром Яном.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.

- Год назад бойцы уже встречались в «клетке» и победу одержал Магомед Магомедов. Тогда же ему вручили пояс чемпиона организации. По версии многих авторитетных изданий, в том числе «Советского спорта», тот поединок был признан лучшим в 2016 году. Спортсмены показали настоящий класс в «клетке», каждый был достоин победы, но судьи решили, что лучше все-таки был Магомедов. Глава ACB сразу же после той схватки заявил, что обязательно организует реванш. И вот спустя год он сдержал свое обещание.

Магомед Магомедов имеет преимущество в борьбе, а Петр Ян — в ударной технике. Однако, Яну хорошу удалось подтянуть навыки борьбы, он провел сбор в Хасавюрте (Дагестан) и теперь не боится бороться с чемпионом. Но все равно, он является андердогом в предстоящем поединке.

Ставлю на победу Магомедова единогласным решением судей.