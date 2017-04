Состав Vaevictis eSports по League of Legends покинули три игрока Лука «Lukezy» Трумбич, Алекс «DoubleAiM» Станкович и Дмитрий «Dimonko» Коровушкин покинули состав Vaevictis eSports по League of Legends.

Team Empire и NiP сыграют в шоу-матче Betway Arena King of the Hill #4 Команды Team Empire и Ninjas in Pyjamas сыграют в шоу-матче в рамках Betway Arena King of the Hill #4.