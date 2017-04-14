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Баттон заменит Алонсо на Гран-при Монако

Источник:  «Макларен»Комментарии

Чемпион мира Дженсон Баттон вернется в Формулу-1 на одну гонку, чтобы заменить пилота «Макларена» Фернандо Алонсо на Гран-при Монако.

37-летний британец выступал за «Макларен» на протяжении предыдущих семи лет, а по окончании прошлого сезона объявил о приостановлении карьеры.

3 сентября 2016 года было объявлено о том, что Баттон станет послом команды, при этом сохраняя возможность вернуться на роль призового пилота в 2018 году.

Теперь Баттон заменит на один этап Алонсо, который 28 мая, в день проведения гонки Гран-при Монако, выступит в гонке «500 миль Индианаполиса».

«Я очень рад своему возвращению в Формулу-1 на одну гонку. И я не мог желать лучшего места для этого, чем мой второй дом – Монте-Карло.

Я побеждал на Гран-при Монако в 2009 году, это одна из моих любимых гонок. В Монте-Карло сложная городская трасса, на которой все решает мастерство пилота.

И хотя «Макларен» начал сезон не очень здорово, думаю, нашей машине больше подходят именно такие трассы, как в Монако, чем быстрые автодромы, на которых Алонсо и Вандорн пока выступали в этом году», – заявил Баттон.

Напомним, на двух стартовых этапах сезона Алонсо ни разу не добрался до финиша, а бельгиец Стоффель Вандорн стал 13-м на Гран-при Австралии, после чего сошел с дистанции на Гран-при Китая.

Третий этап сезона Гран-при Бахрейна пройдет 14-16 апреля на автодроме в Сахире.

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