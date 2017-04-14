Вячеслав Василевский – Ибрагим Чужигаев. Прогноз «Советского спорта»

15 апреля в Москве состоится турнир ACB 57, в рамках которого состоится поединок в среднем весе между Вячеславом Василевским и Ибрагимом Чужигаевым.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.

- Изначально против Вячеслава Василевского должен был сразиться экс-чемпион полусредней весовой категории ACB Альберт Дураев, но у него за две недели до турнира возникли проблемы со здоровьем. Организация ACB в быстро нашла ему замену — против Вячеслава в «клетку» выйдет Ибрагим Чужигаев.

Победитель этой схватки станет первым претендентом на бой, в котором разыграют вакантный титул в среднем весе. Василевский является фаворитом схватки, за его плечами уже 33 поединка. Он бился в таких сильных лигах, как Bellator и M-1. Бой против Чужигаева станет для него дебютным в ACB. Но, однозначно, на данный момент Вячеслав является главным фаворитом на звание сильнейшего бойца дивизиона в лиге Майрбека Хасиева.

Прогноз: победа Василевского болевым или удушающим приемом.