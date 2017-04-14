Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Заря- : -Динамо Киев
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетик- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вячеслав Василевский – Ибрагим Чужигаев. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

15 апреля в Москве состоится турнир ACB 57, в рамках которого состоится поединок в среднем весе между Вячеславом Василевским и Ибрагимом Чужигаевым.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.

- Изначально против Вячеслава Василевского должен был сразиться экс-чемпион полусредней весовой категории ACB Альберт Дураев, но у него за две недели до турнира возникли проблемы со здоровьем. Организация ACB в быстро нашла ему замену — против Вячеслава в «клетку» выйдет Ибрагим Чужигаев.

Победитель этой схватки станет первым претендентом на бой, в котором разыграют вакантный титул в среднем весе. Василевский является фаворитом схватки, за его плечами уже 33 поединка. Он бился в таких сильных лигах, как Bellator и M-1. Бой против Чужигаева станет для него дебютным в ACB. Но, однозначно, на данный момент Вячеслав является главным фаворитом на звание сильнейшего бойца дивизиона в лиге Майрбека Хасиева.

Прогноз: победа Василевского болевым или удушающим приемом.

Когда лучших игнорируют. Колонка Сергея Ващенко о показе ММА на российском ТВ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Сарнавский – Эдуард Вартанян. Прогноз «Советского спорта»15 апреля в Москве состоится турнир ACB 57, в рамках которого состоится поединок в легком весе между Александром Сарнавским и Эдуардом Вартаняном.Петр Ян – Магомед Магомедов. Прогноз «Советского спорта»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.Рой Нельсон: Волков – сильный соперник, но я нокаутирую его40-летний американский боец смешанного стиля Рой Нельсон собирается нокаутировать россиянина Александра Волкова в предстоящем бою, который состоится 16 апреля в рамках турнира UFC.Константин Ерохин – Азамат Мурзаканов. Прогноз «Советского спорта»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.Когда лучших игнорируют. Колонка Сергея Ващенко о показе ММА на российском ТВКогда лучших игнорируют. Колонка Сергея Ващенко о показе ММА на российском ТВОбозреватель Сергей Ващенко о принципиальности лиги ACB и ее заметном прогрессе на мировой арене.Состав участников Road To M-1 Санкт-Петербург27 апреля в Санкт-Петербурге на площадке A2 Gren Concert состоится второй этап серии турниров Road To M-1, проводимый совместно M-1 Global и Северо-Западной Лигой Боевого Самбо. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию состав его участников.Сен-Пьер посетит церемонию взвешивания участников турнира ACB 57 в МосквеКанадский боец смешанного стиля Жорж Сен-Пьер, который известен во всем мире, в пятницу посетит в Москве официальную церемонию взвешивания участников турнира ACB 57.Макгрегор может быть оштрафован за то, что стоял на арендованном автомобиле (фото)Ирландский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор может быть оштрафован за то, что встал ногами на чужой автомобиль.M-1 Challenge 77. Лежнев сразится против Абдусаламова19 мая в Сочи на международном турнире M-1 Challenge 77 сойдутся два бойца, уже давно зарекомендовавшие себя отличными поединками под знаменами M-1 Global. Андрей Лежнев (Украина, 10-7) сразится с Курбанали Абдусаламовым (Fighting Eagle, 6-3).Радмир Габдуллин: ММА развивается по всей РоссииВ Петропавловске-Камчатском прошел чемпионат Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) 2017.M-1 Challenge 77. Азербайджанец Наджафзаде сразится против россиянина Фролова19 мая в Сочи на турнире M-1 Challenge 77 Талех «Азербайджанский терминатор» Наджафзаде (Азербайджан, 5-1-1) сразится с не знающим поражений российским проспектом Артемом Фроловым (Легион и Кузня, 8-0).M-1 Challenge 76. Украинец Валивахин сразится против россиянина Оздоева22 апреля на международном турнире M-1 Challenge 76, который пройдет во Дворце спорта «Магас» им. Берда Евлоева, состоится бой между чемпионом Украины по фри-файт Алексеем Валивахиным (Украина, 9-5) и четырехкратным чемпионом мира по карате Ингисханом Оздоевым (Республика Ингушетия, 3-3).Джонсон – №1. Лучшие бойцы на данный момент. Апрельский рейтинг ММАДжонсон – №1. Лучшие бойцы на данный момент. Апрельский рейтинг ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В апрельском рейтинге произошло немало изменений.Брэндон Хэлси: Шлеменко умолял дать ему реванш. Собираюсь «раскатать» его в РоссииАмериканский боец смешанного стиля Брэндон Хэлси в преддверии реванша с Александром Шлеменко дал небольшой комментарий.Гарбрандт сразится с Диллашоу 8 июля на турнире UFC 213Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Коди Гарбрандт свой следующий бой проведет 8 июня на турнире UFC 213.Денис Смолдарев: Рассчитываю устроить с Расуловым «зарубу»Эстонский боец смешанного стиля поделился мнением о предстоящем поединке против россиянина Салимгерей Расулова, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге на турнире ACB 61.Магомед Бибулатов: В политике не разбираюсь, я спортсмен, а не политикМагомед Бибулатов: В политике не разбираюсь, я спортсмен, а не политикНа пресс-конференции боец клуба «Ахмат» рассказал о том, что раньше не смотрел бои соперника.Алексей Буторин: Если руководство ACB даст шанс подраться за титул, отказываться не будуРоссийский боец смешанного стиля Алексей Буторин (11-1) в преддверии турнира ACB 61, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге, заявил, что пока не готов драться за титул организации.Магомед Бибулатов: Я готов драться с кем угодно и когда угодноРоссийский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Магомед Бибулатов после победы на турнире UFC 210 над филиппинцем Дженелом Лаусой заявил, что не думает о чемпионском звании.Бибулатов улучшил свои позиции в мировом рейтинге ММА после победы на UFC 210Российский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Магомед Бибулатов после победы на турнире UFC 210 над филиппинцем Дженелом Лаусой улучшил свои позиции в мировом рейтинге.
Формула-1
Баттон заменит Алонсо на Гран-при Монако
Футбол
Владимир Стогниенко – о заявлении Дзюбы: Теперь хоть знаю, за кого я болею. До 36 лет и не догадывался
Футбол
Властимил Петржела: Болеть буду за «Зенит», но чемпионом станет «Спартак»
Футбол
«Мордовия» погасила все долги перед футболистами
все новости
Вячеслав Василевский
Вячеслав Василевскийвсе новости
ACB
ACBвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства