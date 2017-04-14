«Финал шести» пройдет в Москве
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что «Финал шести» чемпионата России по волейболу среди мужчин пройдет в Москве.
- Финал пройдет в Москве, - сказал Яременко.
Добавим, что на проведение турнира претендовала Казань. Финальные игры пройдут с 5 по 11 мая. Уже известно, что в «Финале шести» сыграют «Зенит» и московское «Динамо», остальные участники определятся позже.
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