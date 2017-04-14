Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Заря- : -Динамо Киев
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетик- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Финал шести» пройдет в Москве

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что «Финал шести» чемпионата России по волейболу среди мужчин пройдет в Москве.

- Финал пройдет в Москве, - сказал Яременко. 

Добавим, что на проведение турнира претендовала Казань. Финальные игры пройдут с 5 по 11 мая.  Уже известно, что в «Финале шести» сыграют «Зенит» и московское «Динамо», остальные участники определятся позже. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Спиридонов продлил контракт с «Енисеем» на один годДоигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 2018 года.«Динамо-ЛО», «Динамо Кр», «Университет» и «Прикамье» сыграют в переходном турнире за места в СуперлигеПо итогам заключительного тура в Высшей лиге А стали известны победитель первенства и команды, которые сыграют в переходном турнире с представителями Суперлиги.Алексей Обмочаев: Я многое переосмыслил, осознал, что совершал глупые и необдуманные поступкиЛиберо «Белогорья» Алексей Обмочаев рассказал о том, из-за чего возник перерыв в его карьере.«Динамо-ЛО» проиграло в Суперлиге московским одноклубникамВ матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд московское «Динамо» дома обыграло «Динамо-ЛО» в четырех сетах.Авиакомпания «Победа» объявила благодарность экипажу, снявшему с рейса волейболиста КимероваАвиакомпания «Победа» опубликовала пресс-релиз на своем официальном сайте. В нем она благодарит экипаж самолета, который снял с рейса волейболиста «Факела» (Новоуренгойск) Александра Кимерова.Пламен Константинов: Хотелось уверенно победить «Динамо-ЛО», чтобы сохранить свою позицию в таблицеГлавный тренер «Локомотива» Пламен Константинов поделился впечатлениями от победы над «Динамо-ЛО» в 24-м туре Суперлиги (3:0) и рассказал о травме диагонального Николая Павлова.«Локомотив» нанес «Динамо-ЛО» восьмое поражение подряд в СуперлигеВолейболисты новосибирского «Локомотива» в матче 24-го тура мужской Суперлиги дома одержали победу над «Динамо-ЛО» в трех партиях.Проблемы роста. За что волейболиста Кимерова выгнали из самолета?Проблемы роста. За что волейболиста Кимерова выгнали из самолета?«Советский спорт» разобрался в истории волейболиста Александра Кимерова, которого сняли с авиарейса.«Динамо-ЛО» проиграло «Кузбассу» и потерпело седьмое поражение подряд«Динамо-ЛО» в матче 23-го тура Суперлиги проиграло «Кузбассу» со счетом 1:3.Олег Согрин: Не буду лукавить, мы ехали к «Белогорью» боротьсяГлавный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин оценил игру своих подопечных в матче 22-го тура мужской Суперлиги против «Белогорья» (1-3).Александр Косарев: Легко выигранная нами первая партия сняла оковы с «Динамо-ЛО»Старший тренер «Белогорья» Александр Косарев поделился впечатлениями от победы над «Динамо-ЛО» в матче 22-го тура мужской Суперлиги (3-1).«Белогорье» выиграло у «Динамо-ЛО», победная серия белгородцев в Суперлиге составляет девять игрВ матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд «Белогорье» дома обыграло «Динамо» из Ленинградской области со счетом 3-1.Олег Согрин: Мы больше ошибались, чем «Нова» – это было основнымГлавный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин назвал причины поражения своих подопечных от «Новы» в матче 21-го тура чемпионата России среди мужских команд (1:3).Егор Клюка: За нашей суперлигой так не слежу, как за НБАДоигровщик «Факела» и сборной России Егор Клюка рассказал о своем интересе к Национальной баскетбольной лиги.Время бойкотов. Волейболисты краснодарского «Динамо» не вышли на матч СуперлигиВремя бойкотов. Волейболисты краснодарского «Динамо» не вышли на матч СуперлигиВремя бойкотов. Волейболисты краснодарского «Динамо» не вышли на матч СуперлигиОлег Согрин: Настраивались дать бой «Зениту», в какие-то моменты у «Динамо-ЛО» это получалосьГлавный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин поделился впечатлениями от встречи с казанским «Зенитом» в рамках 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд (0:3).Владимир Алекно: Победа над «Динамо-ЛО» была ожидаемаГлавный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно поделился впечатлениями от победы над «Динамо-ЛО» в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд (3:0).Краснодарское «Динамо» не вышло на матч с «Енисеем» из-за долгов по зарплатеИгроки мужского «Динамо» (Краснодар) отказались выходить на матч 17-го тура суперлиги с «Енисеем» из Красноярска из-за долгов по зарплате. В связи с этим гостям засчитана техническая победа со счетом 3-0 (25:0, 25:0, 25:0).«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» и одержал 17-ю победу подряд в СуперлигеКазанский «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд дома нанес поражение «Динамо-ЛО» в трех сетах.Алексей Обмочаев: Во втором сете матча с «Динамо» я дернул коленоНовичок «Белогорья» либеро Алексей Обмочаев сообщил, что получил травму колена в гостевом матче чемпионата России против своего бывшего клуба - московского «Динамо».
Формула-1
Баттон заменит Алонсо на Гран-при Монако
Футбол
Владимир Стогниенко – о заявлении Дзюбы: Теперь хоть знаю, за кого я болею. До 36 лет и не догадывался
Футбол
Властимил Петржела: Болеть буду за «Зенит», но чемпионом станет «Спартак»
Футбол
«Мордовия» погасила все долги перед футболистами
все новости
Суперлига
Суперлигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости