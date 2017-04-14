Дацюк и Войнов не сыграют в финале Кубка Гагарина
Форвард Павел Дацюк и
защитник Вячеслав Войнов не сыграют за СКА в финале Кубка Гагарина. Об этом
сообщил член правления СКА Александр Медведев.
«Дацюк и Войнов не сыграют в текущем плей-офф из-за травм», – приводит ТАСС слова Медведева.
Напомним, 38-летний Дацюк не играл с 12 марта, когда получил матч-штраф в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Динамо» (4:2).
27-летний Войнов получил травму 18 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:2).
Напомним, после трех матчей финальной серии СКА ведет у магнитогорского «Металлурга» со счетом 2-1.
Четвертый матч серии пройдет 14 апреля в Санкт-Петербурге.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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