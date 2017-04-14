Дацюк и Войнов не сыграют в финале Кубка Гагарина

Форвард Павел Дацюк и защитник Вячеслав Войнов не сыграют за СКА в финале Кубка Гагарина. Об этом сообщил член правления СКА Александр Медведев.

«Дацюк и Войнов не сыграют в текущем плей-офф из-за травм», – приводит ТАСС слова Медведева.

Напомним, 38-летний Дацюк не играл с 12 марта, когда получил матч-штраф в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Динамо» (4:2).

27-летний Войнов получил травму 18 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:2).

Напомним, после трех матчей финальной серии СКА ведет у магнитогорского «Металлурга» со счетом 2-1.

Четвертый матч серии пройдет 14 апреля в Санкт-Петербурге.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча