Клуб из Харбина пока не подал заявку в ВХЛ

Клуб из Харбина, который станет фарм-клубом «Куньлунь Ред Стар» в ВХЛ, пока не подал заявку на вступление в лигу, сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

«Обсуждение по клубу из Харбина идет, официальной заявки еще нет, но, думаю, она будет», – приводит ТАСС слова Курбатова.

Ранее было объявлено о том, что фарм-клуб «Куньлуня» возглавит Алексей Тертышный, который входил в тренерский штаб Владимира Юрзинова-младшего в первом сезоне «красных звезд» в КХЛ.

Также в системе китайского клуба планировалось создать молодежную команду для выступления в МХЛ.

Напомним, «Куньлунь Ред Стар» занял восьмое место в дебютном сезоне в КХЛ и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серию магнитогорскому «Металлургу».