Александр Сарнавский – Эдуард Вартанян. Прогноз «Советского спорта»

15 апреля в Москве состоится турнир ACB 57, в рамках которого состоится поединок в легком весе между Александром Сарнавским и Эдуардом Вартаняном.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.

- Ученик Александра Шлеменко, Александр Сарнавский, проведет уже третий поединок в ACB. В дебютном бою он потерпел сенсационное поражение нокаутом во втором раунде от Устармагомеда Гаджидаудова, хотя на протяжении схватки выигрывал по очкам. Сарнавский сделал выводы, поработал над своими ошибками и уже в следующем поединке техническим нокаутом победил Рамазана Эсенбаева.

На этот раз на его пути армянский боец Эдуард Вартанян, у которого очень много фанатов в Москве. За свою карьеру Эдуард провел немало хороших поединков, но когда ему попадались серьезные соперники, Вартанян проигрывал. В марте 2016 года ему предоставили шанс сразиться за пояс чемпиона в легком весе против Абдул-Азиза Абдулвахабова. В итоге, Эдуард был не готов к поединку против топового спортсмена и упал в нокаут уже в середине первого раунда. Александр Сарнавский, безусловно, является в России топовым бойцом. К тому же, многие эксперты уверены, что Александр лучший ударник в России.

Прогноз: победа Александра Сарнавского единогласным решением судей.