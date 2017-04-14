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SL i-League StarSeries Season 3 посмотрело 4,7 млн зрителей

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Студия StarLadder поделились статистикой просмотров турнира SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.

Всего чемпионат посмотрело 28,9 млн человек, а число уникальных просмотров составило 4,7 млн зрителей. Максимальное количество зрителей во время матча составило 424 тысячи.


SL i-League StarSeries Season 3 проходил с 4 по 9 апреля в Киеве. Призовой фонд чемпионата составлял 300 000 долларов. Победителем турнира стала команда FaZe Clan, обыгравшая в финале датский коллектив Astralis со счетом 2:1.

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