SL i-League StarSeries Season 3 посмотрело 4,7 млн зрителей
Студия StarLadder поделились статистикой просмотров турнира SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.
Всего чемпионат посмотрело 28,9 млн человек, а число уникальных просмотров составило 4,7 млн зрителей. Максимальное количество зрителей во время матча составило 424 тысячи.
Last tournament stats, stay tuned! @StarLadder_com @cssltv pic.twitter.com/8DxYCXycDN— Stepan Shulga (@DonStepan) 13 апреля 2017 г.
SL i-League StarSeries Season 3 проходил с 4 по 9 апреля в Киеве. Призовой фонд чемпионата составлял 300 000 долларов. Победителем турнира стала команда FaZe Clan, обыгравшая в финале датский коллектив Astralis со счетом 2:1.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически