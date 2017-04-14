Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Заря- : -Динамо Киев
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетик- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Тельо считает, что его клиент не останется в «Фиорентине»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный агент Хосе Мария Оробигт, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Кристиана Тельо, обратился к руководству итальянского клуба.

«В «Фиорентине» должны решить, хотят ли они выкупить права на моего клиента или нет. Лично я настроен не оптимистично», – цитирует агента ESPN FC.

Напомним, испанский игрок выступает в серии а на правах аренды, поскольку принадлежит «Барселоне». Прошлый сезон 25-летний Тельо также провел в арендах. Сначала в «Порту», где сыграл 11 матчей, а затем в «Фиоринтине». 

В нынешнем сезоне игрок провел во всех турнирах 35 матчей, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 10 млн евро, а его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гендиректор «Томи»: «Локомотив» интересуется нашими ребятамиГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что молодые игроки команды вызывают интерес у других клубов.«Рома» и «Аталанта» согласовали переход КессиеПолузащитник «Аталанты» Франк Кессие начнет следующий сезон в «Роме». По информации Football Italia, клубы согласовали трансфер 20-летнего ивуарийца за 28 миллионов евро.Мората может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Как сообщает Calcio Mercato, «Манчестер Юнайтед» стал последним претендентом на форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.Рэй Уилкинс: Если «МЮ» не выйдет в Лигу чемпионов, Гризманн откажется от переходаБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс прокомментировал ничью «красных дьяволов» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.Жерар Пике: Хочу напомнить, что «Барселона» находилась в дерьме до назначения Луиса ЭнрикеЗащитник «Барселоны» Жерар Пике заступился за тренера сине-гранатовых Луиса Энрике после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3).«Ливерпуль» включился в борьбу за ван Дейка«Ливерпуль» стал еще одним претендентом на защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.Клуб из MLS попробует заполучить БардзальиЗащитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи может покинуть клуб по окончании сезона и перебраться в MLS.«Атлетико» по просьбе Симеоне постарается приобрести ФабрегасаПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, который является воспитанником «Барселоны», входит в сферу интересов мадридского «Атлетико».«Манчестер Сити» отказался от планов приобретения Алли, Уокера и Роуза«Манчестер Сити» не будет пытаться приобрести игроков «Тоттенхэма» Деле Алли, Кайла Уокера и Дэнни Роуза, сообщает Daily Mail.«Арсенал» рассматривает Овермарса на пост спортивного директора«Арсенал» продолжает присматриваться к кандидатам на пост спортивного директора, который появится в клубе со следующего сезона.«Милан» намерен продать Бакку и пригласить СтарриджаФорвард «Ливерпуля» Даниэл Старридж может перебраться в чемпионат Италии грядущим летом.«Интер» готов предложить 70 миллионов за Мбаппе«Интер» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе. По данным итальянских изданий, «нерадзурри» готовы предложить монегаскам 70 миллионов евро за 18-летнего француза.Турки бушуют в Лионе, ЦСКА ждет нового нигерийца, а «Вашингтон» начинает плей-офф с победы. Главные новости утраТурки бушуют в Лионе, ЦСКА ждет нового нигерийца, а «Вашингтон» начинает плей-офф с победы. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.«Лестер» предлагает 30 миллионов фунтов за игрока «Мидлсбро»Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон может перейти в «Лестер» будущим летом.ЦСКА интересуется форвардом «Аустрии» КайодеНападающий «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде может перейти в ЦСКА будущим летом, сообщает Owngoalnigeria.Гарсия вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»Наставник австрийского «Зальцбурга» Оскар Гарсия может стать новым главным тренером «Барселоны», сообщает Sport.es.Луис Энрике резко раскритиковал Неймара и Пике после матча с «Ювентусом»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике устроил «разбор» полетов после поражения команды от «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3).«Челси» предлагает за Белотти 59 млн евроФорвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Англии по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Tuttosport.ЦСКА просмотрит вратаря «Зенита-Ижевск»Вратарь клуба ПФЛ «Зенит-Ижевск» Станислав Антипин вызван на просмотр в ЦСКА, сообщает ИА «Удмуртия».«Ливерпуль» не оставляет попыток приобрести Окслейд-ЧемберленаПолузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может покинуть столичный клуб грядущим летом.
Формула-1
Баттон заменит Алонсо на Гран-при Монако
Футбол
Владимир Стогниенко – о заявлении Дзюбы: Теперь хоть знаю, за кого я болею. До 36 лет и не догадывался
Футбол
Властимил Петржела: Болеть буду за «Зенит», но чемпионом станет «Спартак»
Футбол
«Мордовия» погасила все долги перед футболистами
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Фиорентина
Фиорентинакалендарьстатистика
Кристиан Тельо
Кристиан Тельовсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы