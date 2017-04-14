Агент Тельо считает, что его клиент не останется в «Фиорентине»

Футбольный агент Хосе Мария Оробигт, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Кристиана Тельо, обратился к руководству итальянского клуба.

«В «Фиорентине» должны решить, хотят ли они выкупить права на моего клиента или нет. Лично я настроен не оптимистично», – цитирует агента ESPN FC.

Напомним, испанский игрок выступает в серии а на правах аренды, поскольку принадлежит «Барселоне». Прошлый сезон 25-летний Тельо также провел в арендах. Сначала в «Порту», где сыграл 11 матчей, а затем в «Фиоринтине».

В нынешнем сезоне игрок провел во всех турнирах 35 матчей, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 10 млн евро, а его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2018 года.