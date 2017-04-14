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Аввакумова после травмы приступит к тренировкам 17 апреля

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Лидер женской сборной России Ирина Аввакумова начнет подготовку к следующему сезону после операции 17 апреля.

В феврале спортсменка сломала ребро, но смогла выступить на чемпионате мира в финском Лахти. В ходе этого турнира россиянка почувствовала боль в колене, из-за чего она пропустила заключительный этап Кубка мира.

- Восстановление проходит хорошо, к легким тренировкам приступила еще две недели назад, а со следующей недели буду полноценно тренироваться. Самочувствие хорошее, надеюсь, что в олимпийском сезоне будет меньше проблем со здоровьем, - заявила спортсменка ТАСС.

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