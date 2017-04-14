Мората может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Calcio Mercato, «Манчестер Юнайтед» стал последним претендентом на форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.

По информации источника, «Челси» отказался от идеи приглашения игрока, и намерен вернуть Ромелу Лукаку из «Эвертона». Отмечается, что футболист сборной Испании хочет покинуть «сливочных» по окончании сезона, а руководство «красных дьяволов» готово воспользоваться этой ситуацией.

Ранее нападающий заявил, что покинет «Реал» только ради английской премьер-лиги, отметив, что хотел бы поработать вместе с наставником «синих» Антонио Конте.

На данный момент в активе 24-летнего Мораты 35 матчей, 16 голов и 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 40 млн евро, а его контракт с «бланкос» рассчитан до 2021 года.

По информации СМИ, на форварда также претендуют «Милан» и мюнхенская «Бавария».

Добавим, что игрок знаком с наставником «МЮ» Жозе Моуринью по работе в «Реале». Именно при португальском специалисте игрок дебютировал за основу «сливочных».

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