Себастьян Коу: Перспектива восстановления членства ВФЛА остается далекой

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу заявил, что разочарован тем, как Россия приводит в норму свою антидопинговую систему.

«Был достигнут определенный прогресс, но в ключевых моментах остаются большие пробелы, – заявил Коу после заседания совета ИААФ. – Я разочарован и не понимаю, почему дело не продвигается дальше. Это не так уж и сложно.

Совет ИААФ разочарован и обеспокоен тем, что перспектива восстановления членства ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) в этом году остается далекой. У российской федерации не должно быть иллюзий на предмет того, что она соответствует установленным критериям.

Мы будем и дальше придерживаться жесткой позиции. Сейчас нет никаких временных рамок. Мы снова соберемся в июле, посмотрим, что было сделано, и примем решение. Все будет тщательным образом изучено, это не подлежит обсуждению».

Коу добавил, что некоторые спортсмены продолжают тренироваться в закрытых городах, куда не могут попасть допинг-офицеры. Кроме того, тренеры, ранее замешанные в допинговых скандалах, продолжают свою работу.

Напомним, совет ИААФ приостановил членство ВФЛА в ноябре 2015 года.