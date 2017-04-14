Виталий Мутко: Мы должны закончить основные строительные работы к ЧМ-2018 в конце года

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что основные строительные работы к чемпионату мира в 2018 году завершатся в конце текущего года.

- Мы знаем все сложности и проблемы, которые есть у нас в экономике. Проделана большая работа, очень много сделано в плане подготовки к чемпионату мира, но еще много впереди. Мировое первенство - сложный проект. Мы должны сделать все, чтобы основные работы были завершены в этом год.

Есть еще и проблемные объекты, надо на это обратить внимание. Уверен, что с материальной частью мы справимся, надо заниматься операционной деятельностью. Любая остановка, сбой финансирования - и мы упираемся в проблемы. Надо, чтобы все графики выполнения работ выполнялись, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.