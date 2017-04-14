Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Заря- : -Динамо Киев
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетик- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Мы должны закончить основные строительные работы к ЧМ-2018 в конце года

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что основные строительные работы к чемпионату мира в 2018 году завершатся в конце текущего года. 

- Мы знаем все сложности и проблемы, которые есть у нас в экономике. Проделана большая работа, очень много сделано в плане подготовки к чемпионату мира, но еще много впереди. Мировое первенство - сложный проект. Мы должны сделать все, чтобы основные работы были завершены в этом год.

Есть еще и проблемные объекты, надо на это обратить внимание. Уверен, что с материальной частью мы справимся, надо заниматься операционной деятельностью. Любая остановка, сбой финансирования - и мы упираемся в проблемы. Надо, чтобы все графики выполнения работ выполнялись, - цитирует Мутко ТАСС. 

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Собянин: Инфраструктура для проведения в Москве ЧМ-2018 будет готова в срокМэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как столица России готовится принять болельщиков во время чемпионата мира 2018 года.Виталий Мутко: Отставание по графику сдачи стадиона в Самаре будет ликвидировано к августуПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал ход строительства нового стадиона в Самаре.Главгосэкспертиза сообщила о выявлении 900 нарушений в проектах. В том числе – на стадионах ЧМ-2018Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов на заседании Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства представил отчет о работе.«Крестовский» в огне: на новом стадионе «Зенита» тушили пожар и спасали фанатов«Крестовский» в огне: на новом стадионе «Зенита» тушили пожар и спасали фанатовБыл реальный огонь, паника, жертвы. Все ради учений МЧС и других спасательных служб.Рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовкуРабочие «Ростов-Арены» объявили забастовку из-за пятимесячной задержки зарплаты, сообщает DonDay. В течение всей среды строители не приступали к работе.Андрей Будогосский: Не стоит волноваться тому, что Карасев не попал на Кубок конфедерацийГлава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский - о Сергее Карасеве.Мутко проведет совещание на «Казань Арене»Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу Оргкомитета «Россия-2018», заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко прибудет в Казань с рабочим визитом.Виталий Мутко: Футбол – самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесьПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал взрыв в Дортмунде, ставший причиной переноса матча Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако».Владимир Маркин: Меры безопасности на ЧМ-2018 будут касаться не только фанатов, но и командГлава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин рассказал о мерах безопасности на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.«Если бы не штраф, все равно ходил бы на футбол». Что такое закон о болельщиках?«Если бы не штраф, все равно ходил бы на футбол». Что такое закон о болельщиках?Президент РФС и Виталий Мутко рассказал, что 150 российских болельщиков попали в «черный список»Юрий Семин: Решение о переносе финала Кубка России было бы справедливымГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о возможности переноса финального матча Кубка России. Он сказал, что поддержал бы такое решение.Виталий Мутко: Мы дали РФПЛ время до конца дня, чтобы определиться с датой финала Кубка РоссииСегодня РФПЛ может принять решение об изменении даты проведения финала Кубка России. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.Борис Игнатьев: Для сборной России на ЧМ-2018 адекватной задачей был бы выход из группыБывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, на что может рассчитывать сборная России на домашнем чемпионате мира. Он отметил, что россияне должны бороться за выход из группы.Жулиано, Данни и Дзюба посетили новый стадион в ПетербургеФутболисты «Зенита» Мигел Данни, Артем Дзюба и Жулиано побывали на «Стадионе Санкт-Петербург».Виталий Мутко: Мы не будем брать стадион в Саранске на баланс федерального уровняВице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал будущее стадионов, которые будут построены к чемпионату мира 2018 года.Максим Митрофанов: На матче с «Уралом» планируем задействовать нижний уровень нового стадионаГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, какие трибуны будут открыты на «Стадионе Санкт-Петербург» во время матча сине-бело-голубых против «Урала».В «Лужниках» завершена итоговая проверкаЗавершена итоговая проверка Большой спортивной арены «Лужники», сообщил начальник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Алексей Курбатов.Максим Митрофанов: Трава на новом стадионе «Зенита» растет не лучшим образомГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о состоянии футбольного поля на стадионе «Санкт-Петербург», где сине-бело-голубые проведут оставшиеся домашние матчи в премьер-лиге.Владислав Третьяк: Одну молодежь посылать на чемпионат мира нельзяВладислав Третьяк: Одну молодежь посылать на чемпионат мира нельзяПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о комплектовании сборной на чемпионат мира, финале плей-офф КХЛ.150 российских болельщиков получили запрет на посещение стадионовВице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что около 150 российских болельщиков попали в черный список лиц, которым запрещено посещать стадионы в нашей стране.
Формула-1
Баттон заменит Алонсо на Гран-при Монако
Футбол
Владимир Стогниенко – о заявлении Дзюбы: Теперь хоть знаю, за кого я болею. До 36 лет и не догадывался
Футбол
Властимил Петржела: Болеть буду за «Зенит», но чемпионом станет «Спартак»
Футбол
«Мордовия» погасила все долги перед футболистами
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости