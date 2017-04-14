«Рома» и «Аталанта» согласовали переход Кессие

Полузащитник «Аталанты» Франк Кессие начнет следующий сезон в «Роме». По информации Football Italia, клубы согласовали трансфер 20-летнего ивуарийца за 28 миллионов евро.

Ожидается, что Кессие подпишет пятилетний контракт, а его зарплата составит 1,4 миллиона евро в год плюс бонусы. В субботу стороны должны провести финальные переговоры.

По условиям сделки в «Аталанту» на правах аренды перейдут 19-летний защитник Риккардо Маркицца и 18-летний форвард Марко Тумминелло.

Кессие проводит первый сезон в серии A и в 24 матчах за «Аталанту» забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи.

Также на его счету 15 матчах за сборную Кот-д’Ивуара, в которой он дебютировал в 17-летнем возрасте.