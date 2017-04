Джеки «EternaLEnVy» Мао стал временным тренером бывшего состава Digital Chaos

Игрок команды Team NP Джеки «EternaLEnVy» Мао займет роль тренера команды Thunderbirds (бывший состав Digital Chaos) на The Kiev Major.

Об этом сообщила менеджер команды Алисса «Slotherina» Томпсон.

Also happy to say we have @EternaLEnVy1991 as the team Thunderbirds coach for Kiev major