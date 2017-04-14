Гендиректор «Томи»: «Локомотив» интересуется нашими ребятами
Генеральный директор «Томи»
Руслан Киселев заявил, что молодые игроки команды вызывают интерес у других
клубов.
«Московский «Локомотив» проявлял интерес к нашим ребятам, еще несколько клубов, но называть всех не хочется, чтобы ребята не задрали нос.
Мы, конечно, разговариваем с ребятами, убеждаем их, пересматриваем контракты, но, уверяю вас, интерес к ним есть», – приводит ТАСС слова Киселева.
Напомним, из-за финансовых трудностей «Томь» была вынуждена расстаться со своими лидерами и привлечь к матчам премьер-лиги игроков молодежного состава.
В пяти матчах после возобновления чемпионата «Томь» набрала четыре очка, одержав победу над «Амкаром» (1:0) и сыграв вничью с «Рубином» (2:2). Команда продолжает занимать последнее место в премьер-лиге, отставая на три очка от «Оренбурга».
В 23-м туре 16 апреля «Томь» сыграет в гостях с «Уралом».
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
16 апреля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция