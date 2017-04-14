Гендиректор «Томи»: «Локомотив» интересуется нашими ребятами

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что молодые игроки команды вызывают интерес у других клубов.

«Московский «Локомотив» проявлял интерес к нашим ребятам, еще несколько клубов, но называть всех не хочется, чтобы ребята не задрали нос.

Мы, конечно, разговариваем с ребятами, убеждаем их, пересматриваем контракты, но, уверяю вас, интерес к ним есть», – приводит ТАСС слова Киселева.

Напомним, из-за финансовых трудностей «Томь» была вынуждена расстаться со своими лидерами и привлечь к матчам премьер-лиги игроков молодежного состава.

В пяти матчах после возобновления чемпионата «Томь» набрала четыре очка, одержав победу над «Амкаром» (1:0) и сыграв вничью с «Рубином» (2:2). Команда продолжает занимать последнее место в премьер-лиге, отставая на три очка от «Оренбурга».

В 23-м туре 16 апреля «Томь» сыграет в гостях с «Уралом».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча