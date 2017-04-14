Роналду опередил Дибалу и Гризманна в голосвании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Филипе Луис: В ответном матче «Лестер» пойдет на риск, нам нельзя упускать из виду Мареза и Варди

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис пообщался с представителями СМИ после победы над «Лестером» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.