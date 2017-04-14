Роналду опередил Дибалу и Гризманна в голосвании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан болельщиками лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам первых четвертьфинальных матчей.
Напомним, 12 апреля «сливочные» обыграли в гостях мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1, а капитан сборной Португалии оформил дубль.
Криштиану Роналду признан Лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов c 57% голосов 💪 pic.twitter.com/IRr8QFeM68— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 14 апреля 2017 г.
На звание лучшего игрока недели также претендовали Пауло Дибала («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Монако») и Антуан Гризманн («Атлетико»).
Отметим, что в матче с «Баварией» Роналду достиг отметки в 100 мячей в еврокубках, и стал первым игроком, кому покорилось это достижение.
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