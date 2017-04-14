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Роналду опередил Дибалу и Гризманна в голосвании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан болельщиками лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам первых четвертьфинальных матчей.

Напомним, 12 апреля «сливочные» обыграли в гостях мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1, а капитан сборной Португалии оформил дубль.

На звание лучшего игрока недели также претендовали Пауло Дибала («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Монако») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

Отметим, что в матче с «Баварией» Роналду достиг отметки в 100 мячей в еврокубках, и стал первым игроком, кому покорилось это достижение.

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