Исполнительный директор ВФЛА: Наша деятельность не соответствует оценке ИААФ
Исполнительный
директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин
прокомментировал слова президента Международной ассоциации легкоатлетических
федераций (ИААФ) Себастьяна Коу, который заявил, что разочарован тем, как
Россия приводит в норму свою антидопинговую систему.
«Мы считаем, что деятельность ВФЛА не соответствует оценке ИААФ.
Потому что у нас периодически ведется переписка и с Руне Андерсеном, и с Коу, и
на все вопросы, которые перед нами ставят, мы отвечаем», – приводит «Р-Спорт»
слова Паркина.
Добавим, что Коу назвал «далекой» перспективу по восстановлению членства ВФЛА.
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