«Молодежка» ЦСКА обыграла «Ростов»
Футболисты ЦСКА обыграли «Ростов» в матче 23-го тура первенства России среди молодежных команд.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе армейцев отличились Тимур Жамалетдинов и Тимур Пухов.
После 23 туров «молодежка» ЦСКА лидирует в чемпионате России с 54 очками. «Ростов» занимает 11-ю строчку. Основные составы команд сыграют завтра в 14:30 мск.
Матч
ЦСКА (мол) - Ростов (мол) - 2:0 (0:0)
Место и дата
14 апреля 13:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически