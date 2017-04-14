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Ренату Саншеш: В «Баварии» я могу учиться у Видаля, Алонсо и Алькантары

Источник:  Daily MailКомментарии

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш объяснил, почему выбрал клуб из Мюнхена и не перешел в «Манчестер Юнайтед», который также проявлял к нему интерес.

«Бавария» приложила много усилий для того, чтобы подписать меня. И я сразу почувствовал, что руководство клуба верит в меня как игрока. Это стало решающим фактором при принятии решения.

Анчелотти всегда выглядит спокойным и важным. Можно прямо увидеть, насколько он опытный. Он проводит много индивидуальной работы с игроками и помогает им развиваться.

Кроме того, мои партнеры – это игроки мирового уровня. Я могу учиться у них всех, особенно у тех, кто играет в середине поля, как например, Артуро Видаль, Хаби Алонсо, Тиаго Алькантара», – приводит Daily Mail слова Саншеша.

Напомним, 19-летний Саншеш перешел в «Баварию» в мае прошлого года из «Бенфики». Сумма трансфера составила 68 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за «Баварию» в бундеслиге.

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