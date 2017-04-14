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Президент НСФЛ: На матчах постоянно дежурит скорая помощь и полиция

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент НСФЛ Андрей Стукалов прокомментировал инцидент с массовой дракой в матче между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный).

- Ситуация, которая произошла вчера, может произойти на любой игре. Здесь нет никакой межнациональной розни, это футбол и азарт, не более того. Могу сказать, никакого избиения футболиста из Екатеринбурга не было. Спустя 10 минут после потасовки команды обнялись.

Да чего уж там, ребята из Екатеринбурга и Грозного спали на одном этаже в гостинице. Если бы они хотели подраться, то сделали бы это там. Утром они вместе позавтракали и разошлись. Уральцы отыграли свой матч и скоро едут домой, парни из Чечни заканчивают встречу с РЭУ им. Плеханова.

Избиение на футбольном поле. Пока вы спали (видео)

- То есть, произошедшее не стоит воспринимать всерьез?
- Да, инцидент был, была потасовка, но, к счастью, ее удалось быстро локализировать. За эти 30 секунд одному студенту сломали нос, и даже на видео не понятно, кто конкретно это сделал. Но никакой черепно-мозговой травмы, как писали СМИ, у него не было. Было игровое столкновение другого игрока, его действительно прямиком с поля повезли в больницу. Но это два разных человека.

Многое в этой истории надуманно. Мы пригласили журналистов МК, чтобы они увидели все своими глазами. Что у нас в НСФЛ нет межнациональных распрей. Это любительский, студенческий футбол, ребята играют не за деньги, а за свой университет.

- Часто ли у вас происходят подобные стычки?
- Мы к этому готовы. На матчах нас постоянно дежурят скорая помощь и полиция.

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