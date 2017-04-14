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Арсен Хубулов: Должны были побеждать «Зенит»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Полузащитник «Анжи» Арсен Хубулов поделился эмоциями от результата матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1) и рассказал, чего ждет от игры с «Крыльями Советов».

– После игры с «Зенитом» было огорчение, – сказал Хубулов в интервью официальному сайту «Анжи». Мы должны были побеждать. Команде давалась игра, мы очень хорошо смотрелись. В моменте на последних минутах я мог, конечно, более хладнокровно сыграть и забить этот мяч. Обидно, конечно, но эту игру надо забыть и двигаться дальше.

– Какие мысли перед игрой с «Крыльями Советов»?

– Позитивно настраиваемся на хороший результат. Ждем «Крылья Советов» и должны выйти максимально мобилизованными, агрессивными и показать, как мы можем играть дома.

– В этом матче понадобится поддержка трибун…

– Вообще футбол играют для болельщиков и очень приятно, когда трибуны переполнены. Надеюсь, что на эту игру придет как можно больше зрителей. Команда и болельщики должны быть одним целым. Ну, а мы постараемся их порадовать. Самое главное – добиться положительного результата. Сейчас со всеми командами тяжело играть.

Матч «Анжи» – «Крылья Советов» состоится 15 апреля в Каспийске. 

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