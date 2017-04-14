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Владимир Сальников: Президиум ВФП отказался от выдвижения в бюро FINA кандидатуры Власенко

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что президиум организации выдвинул только его кандидатуру в члены бюро Международной федерации плавания (FINA).

«Президиум утвердил ранее отправленную в FINA кандидатуру Сальникова Владимира Валерьевича и отказался от выдвижения второй кандидатуры (Власенко)», – приводит «Р-Спорт» слова Сальникова.

Отметим, что ранее Федерация синхронного плавания России и Российская федерация прыжков в воду выдвинули в члены бюро FINA кандидатуру своего президента Алексея Власенко, который также возглавляет Федерацию водного поло России. Однако только ВФП аффилирована с FINA, в связи с чем кандидатуру Власенко должен был утвердить президиум федерации.

Теперь Власенко намерен избираться в члены бюро Европейской лиги плавания (LEN) с последующей возможностью пойти на выборы в бюро FINA как член бюро LEN.

Выборы в бюро FINA пройдут в июле на конгрессе в Будапеште.

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