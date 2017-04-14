Владимир Сальников: Президиум ВФП отказался от выдвижения в бюро FINA кандидатуры Власенко
Президент
Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что президиум
организации выдвинул только его кандидатуру в члены бюро Международной
федерации плавания (FINA).
«Президиум утвердил ранее отправленную в FINA кандидатуру Сальникова Владимира Валерьевича и отказался от выдвижения второй кандидатуры (Власенко)», – приводит «Р-Спорт» слова Сальникова.
Отметим, что ранее Федерация синхронного плавания России и Российская федерация прыжков в воду выдвинули в члены бюро FINA кандидатуру своего президента Алексея Власенко, который также возглавляет Федерацию водного поло России. Однако только ВФП аффилирована с FINA, в связи с чем кандидатуру Власенко должен был утвердить президиум федерации.
Теперь Власенко намерен избираться в члены бюро Европейской лиги плавания (LEN) с последующей возможностью пойти на выборы в бюро FINA как член бюро LEN.
Выборы в бюро FINA пройдут в июле на конгрессе в Будапеште.