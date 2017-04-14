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Сергей Романов и Дмитрий Тебекин подписали контракты с M-1 Global

Источник:  Mix FightКомментарии

Один из самых популярных российских бойцов Сергей Романов перезаключил контракт с организацией, а его товарищ по команде, победитель первого в истории профессионального боя между фанатами футбольных клубов «Спартак» и «ЦСКА» Дмитрий Тебекин подписал свой первый профессиональный контракт с M-1 Global.

Одержав четыре победы на M-1 Challenge, Сергей Романов прошел путь от известного в узких кругах околофутбольного бойца до одной из главных восходящих звезд отечественных смешанных единоборств. Даже большая часть более опытных профессионалов не может похвастаться тем, что специально на них выкупаются билеты под персональные фанатские секторы, как это происходит на каждом выступлении Сергея. Уже известно, что его личная армия болельщиков на трибунах Юбилейного во время предстоящего турнира M-1 Challenge 79 составит около 1000 человек.

Дмитрий Тебекин стал участником одного из самых резонансных и освещаемых в прессе событий начала года в российских смешанных единоборствах – первого в истории профессионального боя между представителями околофутбольных движений клубов «Спартак» и «ЦСКА». Материалы об этом бое попали в главные ленты всех российских информационных агентств, а телеканал МАТЧ ТВ посвятил ему целую телепередачу. Дмитрий одержал досрочную победу и получил контракт с компанией M-1 Global.

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