Андрей Скабелка: Задача-минимум «Авангарда» – выйти в финал конференции

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал, какую задачу поставило перед ним руководство.

«Мы общались с Александром Дыбалем и Владимиром Шалаевым, разговаривали о концепции клуба, в какой хоккей мы собираемся играть. По бюджету сказано так: на этот сезон он остается прежним, задача-минимум – выйти в финал конференции.

Если мы эту задачу выполняем, то на следующий год компания «Газпром нефть» рассмотрит возможность увеличения финансирования. Так что все в наших руках. «Авангард» – команда с победными традициями, здесь кроме высоких мест никто ничего не ждет», – приводит слова Скабелки официальный сайт «Авангарда».

Напомним, 29 марта Скабелка, ранее работавший в «Сибири», был назначен главным тренером «Авангарда».