Виталий Мутко в 2016 году заработал 9 млн рублей, Колобков – 5,7 млн

Вице-премьер Российской федерации, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко и министр спорта России Павел колобков отчитались о доходах за 2016 год.

Согласно декларации, которую подал экс-министр спорта, а ныне вице-премьер Виталий Мутко, в 2016 году он заработал 9 миллионов рублей. Также он владеет третью квартиры площадью 252,2 квадратных метра, четвертью квартиры площадью 150,8 квадратных метра, одним машиноместом и легковым автомобилем «Мерседес-Бенц» Е350.

Павел Колобков за отчетный период заработал 5 миллионов 741 тысячу 706 рублей и еще 56 копеек. В собственности у него: земельный участок на 30 соток, жилой дом на 377,6 квадратных метров, три квартиры (91,6, 6,7 и 185,8 квадратных метров) и две комнаты (14,4 и 16,4 квадратных метров). Кроме того на Колобкова записан автомобиль отечественного производства – ВАЗ 21083.

