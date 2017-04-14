«Галатасарай» начал переговоры с «Реалом» о трансфере Коэнтрау

Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау может перебраться в чемпионат Турции. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на издание AS.

Согласно источнику, на игрока сборной Португалии претендует «Галатасарай». Отмечается, что стороны уже начали переговоры по трансферу 29-летнего игрока, сумма которого составит 6 млн евро.

Ранее футболист заявил, что готов остаться в «Реале», но если клуб захочет его продать, то ему хотелось бы вернуться в чемпионат Португалии.

В нынешнем сезоне Коэнтрау провел во всех турнирах за «Реал» 4 матча, не отметившись голевыми действиями на поле.