Шипулин и «Уральские пельмени» сыграют в хоккей с музыкантами группы «УмаТурман»

Биатлонист сборной России Антон Шипулин рассказал подробности предстоящего хоккейного благотворительного «Матча Звезд», который состоится 19 мая в КРК «Уралец».

«Мы сейчас ищем спонсоров, у нас небольшие проблемы в финансировании. Если найдем средства – будет очень интересно, если нет – формат будет поскромнее. В любом случае матч будет отличаться от прошлогоднего. Постараемся привлечь зрителей, потому что главная цель нашего благотворительного матча – сбор средств за счет продажи билетов на реконструкцию и строительства спортивной площадки в детском доме», – приводит слова Шипулина Znak.com.

По словам биатлониста, есть план позвать хоккейную команду «КомАр», где играет очень много публичных людей, в том числе участники музыкальной группы «УмаТурман». Шипулин также надеется, что они сыграют концерт в Екатеринбурге.

Напомним, благотворительный хоккейный «Матч Звезд» – своеобразная традиция. Команда «Олимп» (Антон Шипулин и участники шоу «Уральские пельмени») выходят на лед КРК «Уралец» ради благотворительности.