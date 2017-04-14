Александр Дергачев: Может, «Магнитка» в следующем матче удивит
Нападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями
от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).
- Это одна из главных игр, а не решающая. Самое главное - последняя победа.
- С чем связываете такое начало матча?
- Я сидел, настраивался, а тут раз и забили. Даже момента не видел.
- Перестроились тактически после пропущенного гола?
- Нет, это была лишь первая смена, шальная шайба зашла, еще не включились. Потом играли по тактике.
- Насколько было сложно против «Магнитки»?
- Игра не сильно отличалась от предыдущих, они играют в свой хоккей. Все эти матчи можно сопоставить. Может, в следующем матче удивят.
- По последним трем играм у СКА сумасшедшее преимущество по броскам. Задача такая - задавить соперника?
- Так получается. Все выходят заряженными, а потом пауза, темп сбивают, и это мешает. А так стараемся нагнетать, больше бросать.
- Вы говорили, что еще не понимаете, что играете в финале. А тело это чувствует по количеству ударов?
- Я все чувствую. Имел в виду, что в силу возраста мне тяжело объяснить. Может, потом, когда все пройдет, начну осознавать, что произошло.
- Тимкин играет очень агрессивно. Вы готовы тафгаем выступить, если что?
- У нас вся команда готова, - передает слова Дергачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.
В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также
отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал
самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.
После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега
Знарка.
Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Антипин (Бирюков, Мозякин), 0:27 (0:1). Хафизуллин (Шипачёв, Гусев), 22:39 (1:1). Осала (Сантала), 34:14 (1:2). Зубарев (Прохоркин, Гусев), 41:28 (2:2). Хафизуллин (Херсли, Гусев), 52:05 (3:2 - бол.).
Место и дата
14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция