Александр Дергачев: Может, «Магнитка» в следующем матче удивит

Нападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).

- Это одна из главных игр, а не решающая. Самое главное - последняя победа.

- С чем связываете такое начало матча?

- Я сидел, настраивался, а тут раз и забили. Даже момента не видел.

- Перестроились тактически после пропущенного гола?

- Нет, это была лишь первая смена, шальная шайба зашла, еще не включились. Потом играли по тактике.





- Насколько было сложно против «Магнитки»?

- Игра не сильно отличалась от предыдущих, они играют в свой хоккей. Все эти матчи можно сопоставить. Может, в следующем матче удивят.



- По последним трем играм у СКА сумасшедшее преимущество по броскам. Задача такая - задавить соперника?

- Так получается. Все выходят заряженными, а потом пауза, темп сбивают, и это мешает. А так стараемся нагнетать, больше бросать.



- Вы говорили, что еще не понимаете, что играете в финале. А тело это чувствует по количеству ударов?

- Я все чувствую. Имел в виду, что в силу возраста мне тяжело объяснить. Может, потом, когда все пройдет, начну осознавать, что произошло.



- Тимкин играет очень агрессивно. Вы готовы тафгаем выступить, если что?

- У нас вся команда готова, - передает слова Дергачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.

После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега Знарка.

Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.