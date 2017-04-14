Александр Медведев: Слова Величкина? Еще раз скажу: не надо гневать хоккейных богов

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).

- СКА пропустил на первой минуте. Это чемпионский характер, когда выигрывают и такие матчи?

- Неприятно пропускать на первой минуте, конечно. Команда этот гандикап дала и продолжила играть в свою игру.

- СКА снова в три раза перебросал соперника. Это уже фишка серии такая.

- Не знаю, было ли в истории, чтобы команда так доминировала по броскам. Это доказывает, что СКА играет быстрее, играет с преимуществом. Все эти жалобы, что «Магнитку» удаляют больше, СКА - меньше... Объяснение очень простое: потому что команда обороняется против быстрых соперников, и она вынуждена нарушать правила.

- Геннадий Величкин сказал, что все вопросы - к судейству.

- Еще раз скажу: не надо гневать хоккейных богов. Чем больше про это говоришь, тем меньше шансов. Если вопросы и есть - только у СКА: когда был удар в голову, когда Зарипова должны были удалять. Судьи работают нормально.



- В прошлый раз СКА выиграл Кубок Гагарина в Казани, теперь может в Магнитогорске. Нет ли желания все-таки дома его выиграть?

- Такие комбинации не разыгрываются (улыбается), - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Невероятные герои, гол сломанной клюшкой и рекорд! Вся соль победы СКА (видео)

Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.

После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега Знарка.

Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.