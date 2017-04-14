Александр Медведев: Слова Величкина? Еще раз скажу: не надо гневать хоккейных богов
Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями
от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).
- СКА пропустил на первой минуте. Это чемпионский характер, когда выигрывают и такие матчи?
- Неприятно пропускать на первой минуте, конечно. Команда этот гандикап дала и продолжила играть в свою игру.
- СКА снова в три раза перебросал соперника. Это уже фишка серии такая.
- Не знаю, было ли в истории, чтобы команда так доминировала по броскам. Это доказывает, что СКА играет быстрее, играет с преимуществом. Все эти жалобы, что «Магнитку» удаляют больше, СКА - меньше... Объяснение очень простое: потому что команда обороняется против быстрых соперников, и она вынуждена нарушать правила.
- Геннадий Величкин сказал, что все вопросы - к судейству.
- Еще раз скажу: не надо гневать хоккейных богов. Чем больше про это говоришь, тем меньше шансов. Если вопросы и есть - только у СКА: когда был удар в голову, когда Зарипова должны были удалять. Судьи работают нормально.
- В прошлый раз СКА выиграл Кубок Гагарина в Казани, теперь может в Магнитогорске. Нет ли желания все-таки дома его выиграть?
- Такие комбинации не разыгрываются (улыбается), - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.
В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также
отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал
самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.
После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега
Знарка.
Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Антипин (Бирюков, Мозякин), 0:27 (0:1). Хафизуллин (Шипачёв, Гусев), 22:39 (1:1). Осала (Сантала), 34:14 (1:2). Зубарев (Прохоркин, Гусев), 41:28 (2:2). Хафизуллин (Херсли, Гусев), 52:05 (3:2 - бол.).
Место и дата
14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция