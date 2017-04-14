Владислав Калетник: Считаем, что это была наша игра: мы вели в счете, но не удержали преимущество

Нападающий «Металлурга» Владислав Калетник поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3).

- Много моментов было и у нас, и у соперника, но мы ими не воспользовались, когда должны были забивать. Считаем, что это была наша игра: мы вели в счете, но не удержали преимущество. Но у нас команда, единый кулак. Мы сплоченный коллектив, будем все вместе бороться дальше, - передает слова Калетника корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.

После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега Знарка.

Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.