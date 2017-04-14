Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Уфа
Футбол  ЦСКА- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Крылья Советов
Футбол  Интер- : -Милан
Хоккей  США (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Калетник: Считаем, что это была наша игра: мы вели в счете, но не удержали преимущество

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Металлурга» Владислав Калетник поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3).

- Много моментов было и у нас, и у соперника, но мы ими не воспользовались, когда должны были забивать. Считаем, что это была наша игра: мы вели в счете, но не удержали преимущество. Но у нас команда, единый кулак. Мы сплоченный коллектив, будем все вместе бороться дальше, - передает слова Калетника корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Невероятные герои, гол сломанной клюшкой и рекорд! Вся соль победы СКА (видео)

Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.

После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега Знарка.

Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. 

Матч

СКА - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы:

Антипин (Бирюков, Мозякин), 0:27 (0:1). Хафизуллин (Шипачёв, Гусев), 22:39 (1:1). Осала (Сантала), 34:14 (1:2). Зубарев (Прохоркин, Гусев), 41:28 (2:2). Хафизуллин (Херсли, Гусев), 52:05 (3:2 - бол.).

Место и дата

14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«СТЫДНО!!! С таким судейством в КХЛ…!» Жесткая реакция правительства РФ (видео)«СТЫДНО!!! С таким судейством в КХЛ…!» Жесткая реакция правительства РФ (видео)Реальный пожар разгорелся вокруг матча СКА – «Магнитка» (3:2). В ход пошла тяжелая артиллерия.«Только про допинг никому не говорите!» Неожиданные снайперы СКА и эхо скандала«Только про допинг никому не говорите!» Неожиданные снайперы СКА и эхо скандалаЗубарев и Хафизуллин пытаются объяснить, почему они забивают вместо форвардов, а Величкин отправляет журналистов в судейский комитет.«Грамотно!» Эта пресс-конференция бьет все рекорды абсурда (видео)«Грамотно!» Эта пресс-конференция бьет все рекорды абсурда (видео)Илья Воробьев и Олег Знарок выдали очередную огненную пресс-конференцию после матча финала Кубка Гагарина.Борис Михайлов: Армейцы нашли у Кошечкина кнопкуБорис Михайлов: Армейцы нашли у Кошечкина кнопкуДвукратный олимпийский чемпион похвалил победителей за выполнение плана на игру и пожурил лидеров соперников.Евгений Тимкин: Обидно, что судьи ведутся на приемы ЗубареваНападающий «Металлурга» Евгений Тимкин поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3).Александр Дергачев: Может, «Магнитка» в следующем матче удивитНападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).Динар Хафизуллин: Нашли противоядие против тройки Коваржа? Сплюньте!Защитник СКА Динар Хафизуллин поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).Александр Медведев: Слова Величкина? Еще раз скажу: не надо гневать хоккейных боговЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).Олег Знарок: Не кажется ли мне судейство однобоким? Не ко мне вопросГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).Илья Воробьев: СКА – с победой. Грамотно. У меня всеГлавный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3).«А-а-а, балет устроили…!» Оглушительный скандал в матче СКА – «Магнитка» (видео)«А-а-а, балет устроили…!» Оглушительный скандал в матче СКА – «Магнитка» (видео)Обозреватель «Советского спорта» восхищается ключевыми моментами матча СКА – «Магнитка» (3:2) в роскошном финале Кубка Гагарина.Андрей Зубарев: Я много не реализовал в регулярном сезоне. Видимо, бог видит и дает мне забитьЗащитник СКА Андрей Зубарев поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).Невероятные герои, гол сломанной клюшкой и рекорд! Вся соль победы СКА (видео)Невероятные герои, гол сломанной клюшкой и рекорд! Вся соль победы СКА (видео)СКА не без труда выиграл четвертый матч серии. Теперь Знарок летит в Магнитогорск за Кубком Гагарина.Геннадий Величкин: Вопросы по матчу? Все вопросы к СКА и судейскому комитетуВице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3).Дубль Хафизуллина помог СКА победить «Металлург», счет в серии стал 3-1В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.
Хоккей
Олег Знарок: Не кажется ли мне судейство однобоким? Не ко мне вопрос
Хоккей
Илья Воробьев: СКА – с победой. Грамотно. У меня все
Хоккей
Геннадий Величкин: Вопросы по матчу? Все вопросы к СКА и судейскому комитету
Футбол
«Интер» в матче с «Миланом» заработает рекордную для серии А сумму кассовых сборов
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина