Олег Знарок: Не кажется ли мне судейство однобоким? Не ко мне вопрос

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).

- Не кажется ли вам судейство в серии однобоким?

- Не ко мне вопрос.

- Очень быструю шайбу команда пропустила. Как это сказалось?

- Ошибка в передаче была, всякое бывает. Это нас наоборот взбодрило, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.

После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега Знарка.

Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.