Илья Воробьев: СКА – с победой. Грамотно. У меня все

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3).

- СКА - с победой. Грамотно. У меня все.



- Поясните, пожалуйста, что именно грамотно?

- Я же сказал: грамотно.



- В смысле?

- В прямом.



- В продолжение про слово «грамотно»: можно ли так охарактеризовать игру...

- Характеризуйте, как хотите.



- Если не секрет, что вы говорили в тайм-ауте при «6 на 4»?

- Мы говорили, как нужно играть, что там еще говорить? Вы первый раз хоккей смотрите?



- Вопрос не про судейство: можно ли сказать, что исход предопределили два подряд удаления у вашей команды?

- Три подряд, - передает слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.

После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега Знарка.

Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.