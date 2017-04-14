Дубль Хафизуллина помог СКА победить «Металлург», счет в серии стал 3-1

В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.

После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега Знарка.

Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.