СКА – «Металлург» Мг. Коскинен – в воротах, Хохлачев заменил Широкова в третьем звене
Тренерский штаб СКА назвал состав команды на четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» из Магнитогорска.
Ворота армейцев будет защищать Микко Коскинен. Запасной голкипер – Игорь Шестеркин.
Первое звено: Яковлев – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Барабанов;
Второе звено: Рукавишников – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Третье звено: Зуб – Зубарев, Хохлачев – Прохоркин – Плотников;
Четвертое звено: Рыков – Хафизуллин, Дергачев – Каблуков – Кетов.
Напомним, четвертый матч серии пройдет в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - Металлург Мг - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Антипин (Бирюков, Мозякин), 0:27 (0:1).
Место и дата
14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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