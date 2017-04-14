СКА – «Металлург» Мг. Кошечкин – в воротах, Тимкин и Семин поменялись звеньями
Магнитогорский «Металлург» объявил заявку команды на четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина против СКА.
Ворота будет защищать Василий Кошечкин, запасным голкипером заявлен Илья Самсонов.
Первое звено: Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Второе звено: Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Тимкин;
Третье звено: Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Семин;
Четвертое звено: Дронов, Платонов – Калетник – Денис Казионов, Железков.
Напомним, четвертый матч серии пройдет в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - Металлург Мг - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Антипин (Бирюков, Мозякин), 0:27 (0:1).
Место и дата
14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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