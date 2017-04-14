Динар Хафизуллин: Нашли противоядие против тройки Коваржа? Сплюньте!
Защитник СКА Динар Хафизуллин поделился впечатлениями
от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).
- Вратарь у них, конечно, здорово играет. Из кожи вон приходится лезть, чтобы забивать.
- Были перед матчем какие-то предчувствия?
- Ничего не было. Так получилось, фортануло.
- На пятаке вы нечасто появляетесь. Тренеры вас туда направили?
- Нет, играли и так получилось. Не знаю, что ответить. Поехал туда, шайба отскочила. Просто везение.
- Поняли, почему игроки «Магнитки» протестовали после третьего гола?
- В шлем попала шайба так понимаю. Момент можно было доигрывать.
- Кошечкин долго приходил в себя.
- Какая разница. Она отскочила, я сразу бросил. Если бы она в угол отлетела - тогда другой вопрос.
- При любом тренере вы стабильно играете в регулярке, набираете мало очков, но наступает плей-офф, и вас ставят в большинство. Чем объясните такой факт?
- Спросите у Олега Валерьевича. В регулярном чемпионате я тоже в большинстве выходил по праздникам.
- Зубарев говорил, что быстро пропущенный гол мобилизовал команду.
- Может быть. Когда проигрываем, мы даже играем получше. Не знаю, почему.
- Специальный допинг?
- Только никому не говорите.
- Перестраивались, когда пропустили первый гол?
- Нет, мы бросали, старались, переигрывали по броскам. Вратарь хорошо играет, стараемся с ним больше работать.
- Какое противоядие нашли против тройки Коваржа?
- Сплюньте. Есть у нас свои примеры. Выходят те ребята, которые хорошо играют в обороне., - передает слова Хафизуллина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.
В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.
После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега
Знарка.
Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Антипин (Бирюков, Мозякин), 0:27 (0:1). Хафизуллин (Шипачёв, Гусев), 22:39 (1:1). Осала (Сантала), 34:14 (1:2). Зубарев (Прохоркин, Гусев), 41:28 (2:2). Хафизуллин (Херсли, Гусев), 52:05 (3:2 - бол.).
Место и дата
14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция