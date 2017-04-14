Динар Хафизуллин: Нашли противоядие против тройки Коваржа? Сплюньте!

Защитник СКА Динар Хафизуллин поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:2).

- Вратарь у них, конечно, здорово играет. Из кожи вон приходится лезть, чтобы забивать.

- Были перед матчем какие-то предчувствия?

- Ничего не было. Так получилось, фортануло.

- На пятаке вы нечасто появляетесь. Тренеры вас туда направили?

- Нет, играли и так получилось. Не знаю, что ответить. Поехал туда, шайба отскочила. Просто везение.

- Поняли, почему игроки «Магнитки» протестовали после третьего гола?

- В шлем попала шайба так понимаю. Момент можно было доигрывать.



- Кошечкин долго приходил в себя.

- Какая разница. Она отскочила, я сразу бросил. Если бы она в угол отлетела - тогда другой вопрос.



- При любом тренере вы стабильно играете в регулярке, набираете мало очков, но наступает плей-офф, и вас ставят в большинство. Чем объясните такой факт?

- Спросите у Олега Валерьевича. В регулярном чемпионате я тоже в большинстве выходил по праздникам.



- Зубарев говорил, что быстро пропущенный гол мобилизовал команду.

- Может быть. Когда проигрываем, мы даже играем получше. Не знаю, почему.



- Специальный допинг?

- Только никому не говорите.



- Перестраивались, когда пропустили первый гол?

- Нет, мы бросали, старались, переигрывали по броскам. Вратарь хорошо играет, стараемся с ним больше работать.



- Какое противоядие нашли против тройки Коваржа?

- Сплюньте. Есть у нас свои примеры. Выходят те ребята, которые хорошо играют в обороне., - передает слова Хафизуллина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.

После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега Знарка.

Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.