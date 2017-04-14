Официально: Воробьев назначен главным тренером московского «Динамо»

Как сообщает пресс-служба московского «Динамо», российский специалист Владимир Воробьев назначен главным тренером команды.

Отмечается, что при этом весь тренерский штаб продолжит свою работу вместе с новым наставником столичного клуба. Сообщается, что срок соглашения с Воробьевым рассчитан на один год.

Напомним, специалист работает в качестве тренера «Динамо» с мая 2015 года. Воробьев входил в тренерский штаб Сергея Орешкина, который после завершения сезона был отправлен в отставку.

В плей-офф бело-голубые в первом раунде обыграли «Торпедо», а в полуфинале Западной конференции потерпели поражение от СКА. В 2016 году «Динамо» прошло в плей-офф ХК «Сочи», а затем проиграло СКА.